สดร.ชวนชม 4 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า 4 อีเวนต์ดาราศาสตร์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2565



ชวนชมปรากฏการณ์สำคัญและร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์อัดแน่นทุกสัปดาห์ตลอดเดือนธันวาคมนี้



1) 1 ธันวาคม 2565 ดาวอังคารใกล้โลก เวลา 18:00-22:00 น.

ชวนส่องกล้องชมดาวอังคารในคืนใกล้โลกที่สุด



2) 14 ธันวาคม 2565 ฝนดาวตกเจมินิดส์ เวลา 18:00-23:00 น.

ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ หนึ่งในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา (เริ่มชมปรากฏการณ์ได้เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป) อัตราการตกประมาณ 150 ดวง/ชั่วโมง



3) 23 - 25 ธันวาคม 2565 Night at the Museum : เปิดนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืน และกิจกรรม ดูดาว สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ดาราศาสตร์ในช่วงกลางคืน ร่วมแต่งตัวธีมสนุก ๆ พร้อมเก็บความประทับใจผ่านภาพถ่ายสุดลิมิเต็ด และกิจกรรมพิเศษในธีม The Secrets of NARIT

- 23 ธันวาคม 2565 18:00-22:00 น. แต่งกายร่วมงานธีม Sleeping Beauty (ชุดนอน)

- 24 ธันวาคม 2565 18:00-22:00 น. แต่งกายร่วมงานธีม Merry Christmas (ชุดฉลองคริสต์มาส)

- 25 ธันวาคม 2565 18:00-20:00 น. (ไม่มีกิจกรรมดูดาว)



4) 31 ธันวาคม 2565 NARIT Public Night Countdown 2023 เวลา 18:00-24:00 น.

ชมพาเหรดดาวเคราะห์ ตบเท้าเรียงหน้ามาเกือบทั้งระบบสุริยะ ทั้งอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ยูเรนัส และร่วมนับถอยหลังเริ่มศักราชใหม่ ดูดาวข้ามปีไปด้วยกันกับ NARIT



ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้



-อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถาม โทร. 081-8854353



-หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถาม โทร. 086-4291489



-หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา สอบถาม โทร. 084-0882264



-หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สอบถาม โทร. 095-1450411