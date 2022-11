รัฐบาลชวนคนไทยเชียร์ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัด Specialised Expo 2028 หวังดึงทั่วโลกเที่ยวกระตุ้น ศก.ไทย

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 เพื่อการพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เกิดการจ้างงานที่จะส่งผลให้จีดีพีเติบโตขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผลักดันบทบาทของประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หลังจากที่ไทยได้แสดงศักยภาพในการจัดงานระดับนานาชาติ คือการประชุมเอเปค 2022 ที่ผ่านพ้นไป ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากผู้นำ ตัวแทนผู้เข้าร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการเอเปค ที่ยกให้ไทยจัดงานได้ยอดเยี่ยมในระดับเวิลด์คลาสทั้งนี้ งาน Specialised Expo 2028 ถือเป็นงานมหกรรมใหญ่ระดับโลก รองลงมาจากการจัด World Expo ที่มีระยะเวลาการจัดงานนานถึง 3 เดือน ซึ่งไทยได้แสดงตัวว่ามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้แนวคิด Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต : แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยได้นำเสนอโมเดลพื้นที่การจัดงานที่จะใช้พื้นที่ของโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกในเนื้อที่กว่า 141 ไร่หนึ่งในจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ต คือได้รับเสียงโหวตให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็น 1 ใน 10 เมืองของโลกที่มีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ทำงานไปเที่ยวพักผ่อนไป (Workation) มีโครงสร้างสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของคนในพื้นที่ บริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการ "Phuket Sandbox" สร้างต้นแบบการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งน.ส.ทิพานัน เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ได้ผ่านเข้ารอบพร้อมกับอีก 4 เมือง ได้แก่ เมืองซาน คาร์ลอส เด บาริโลเช ประเทศอาร์เจนตินา เมืองเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมืองมาลากา ประเทศสเปน และเมืองมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเสนอแนวทางการนำเสนอความพร้อมของประเทศ ครั้งที่ 2 (Country Presentation) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ต ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ประเมินการศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะมีเงินสะพัดระหว่างการจัดงานสูงถึง 49,231 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 39,357 ล้านบาท ความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) ประมาณ 9 เท่า และเกิดการลงทุนและการจ้างงานจำนวนมากกว่า 1 แสนอัตรา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและคนไทยทั่วประเทศร่วมส่งแรงใจสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 โดยสามารถร่วมรับชมถ่ายทอดสดและส่งแรงใจเชียร์ไทยได้ผ่าน Facebook Page : The Southern MICE ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.