"อีลอน มัสก์"โว! มีผู้สมัคร"ทวิตเตอร์"มากเป็นประวัติการณ์

อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีเอฟโอของทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า มีผู้ใช้รายใหม่ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานทวิตเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะที่เขากำลังเผชิญกับสถานการณ์บริษัทถอนโฆษณาในทวิตเตอร์และผู้ใช้หันไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆ



อีลอน มัสก์ ทวีตข้อความทางทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวานนี้ว่า ผู้สมัครเข้าใช้งานในทวิตเตอร์โดยเฉลี่ยมากกว่าวันละ 2 ล้านคน ในช่วง 7 วันนับจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว เขายังกล่าวด้วยว่า จำนวนนาทีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ คือ รวมแล้วเกือบ 8 พันล้านนาทีต่อวัน ในช่วง 7 วัน นับจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การใช้ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังก็ลดลง



อีลอน มัสก์ ยังกล่าวด้วยว่า การซื้อกิจการทวิตเตอร์ของเขาจะช่วยเร่งการสร้างแอปพลิเคชันที่เขาตั้งชื่อว่า "เอ็กซ์" ซึ่งจะเป็น "The Everything App" หรือแอปเดียวทำได้ทุกอย่าง ให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ สิ่งที่มัสก์ เรียกว่า ทวิตเตอร์ 2.0 The Everything App จะมีความสามารถในการใช้ส่งข้อความโดยตรงที่สามารถเข้ารหัสได้ ทวีตข้อความแบบยาวและการชำระเงิน เป็นต้น



อีลอน มัสก์ ทวีตข้อความเพิ่มเติมในวันนี้ด้วยว่า เขาคาดว่า ทวิตเตอร์จะมีผู้ใช้งานเกินกว่าเดือนละ 1 พันล้านยูสเซอร์ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า