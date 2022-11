ประชุมสภาฯ วันนี้ พิจารณาญัตติด่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก่อนชง ครม.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (25 พ.ย.65) หลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จะเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 25 เรื่อง เช่น เรื่องญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ , เรื่อง เทคโนโลยี 5G , เรื่องการเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand , เรื่อง ผลกระทบของประชาชน และกลุ่มชาติพันธุ์ ,รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน , รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ



นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเพื่อส่งความเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ