"มาดามเดียร์"ชี้ 'Must Carry-Must Have'เป็นอุปสรรคซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก แนะ กสทช.ใช้เป็นบทเรียน

น.ส.วทันยา บุนนาค หรือ มาดามเดียร์ กรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กล่าวในงานเสวนาพิเศษของพรรคประชาธิปัตย์ หัวข้อ "ดูบอลโลกในไทยทำไมเป็นแบบนี้" โดยระบุตอนหนึ่งว่า สาเหตุที่ทำให้การซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของไทยในครั้งนี้มีความยุ่งยาก เป็นเพราะ กสทช. ออกกฎ Must Carry และ Must Have ซึ่งบิดเบือนกลไกตลาด จากที่ภาคเอกชนจะรวมเงินกันซื้อลิขสิทธิ์ และหารายได้จากสปอนเซอร์ที่เข้ามาอุดหนุน แต่การมีกฎดังกล่าวทำให้กลไกการตลาดถูกบิดเบือน ทั้งนี้ เชื่อว่า กสทช. จะได้รับบทเรียน และทบทวนถึงความเหมาะสมว่าควรมีกฎดังกล่าวหรือไม่