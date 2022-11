ม็อบราษฎรหยุด APEC 2022 ยันชุมนุมค้างคืนลานคนเมือง

น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ หนึ่งในแกนนำราษฏร กล่าวว่า กลุ่ม "ราษฎรหยุด APEC 2022" ยืนยันนัดชุมนุมแบบค้างคืน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เนื่องจากประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัด ดังนั้น หากจะไม่ให้ค้างคืนก็คงไม่ได้ เนื่องจากแต่ละคนอาจไม่มีต้นทุนมากพอที่จะเช่าโรงแรม



ทั้งนี้ มองว่าพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มราษฎรจะมีการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกเรื่องที่นอนและอาหารให้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะยังมีเวทีการชุมนุมที่ลานคนเมืองเหมือนเดิม แต่จะมีการนำเสนอประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องของมือที่สาม มองว่าไม่น่าจะมีผู้ที่มาก่อความวุ่นวาย หรือเกิดการปะทะ ส่วนการเคลื่อนขบวนต้องประเมินสถานการณ์ก่อน เนื่องจากท้ายที่สุดแล้วต้องการส่งเสียงให้ใกล้ที่ประชุมเอเปคมากที่สุด โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 เรื่อง คือ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องยกเลิกนโยบาย BCG และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลมีแผนจะเสนอเรื่อง BCG ในที่ประชุมเอเปค ทั้งนี้ คัดค้านแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และเอื้อประโยชน์กับนายทุนในประเทศ



ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับผู้นำกลุ่มเอเปค จึงต้องยุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุม



นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยุบสภา เปิดให้มีการเลือกตั้ง และร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง



ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรหยุด APEC 2022 จะเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการเปิดเวทีพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น ประเด็นเครือข่ายพี่น้อง "เชื่อมโยงปัญหาจากทุนผูกขาด และรัฐเผด็จการ", วิพากษ์ APEC 2022 : ทำไมต้องค้านเอเปค งานนี้เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร, วิพากษ์ APEC 2022 : รัฐเผด็จการ+ทุนผูกขาด, ‘Stop Dictatorship, Stop monopoly and the upcoming draw backs of APEC summit’ และแถลงการณ์เชิญชวนประชาชนร่วม Stop APEC 2022 จากมายด์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากสหภาพคนทำงาน และวงทะลุฟ้า รวมทั้งเวทีวัฒนธรรมด้วย