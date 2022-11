“หมอธีระ”เผยประเทศที่เพิ่งเปิดเสรีท่องเที่ยวมีจำนวนติดเชื้อโควิดสูงขึ้น

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า



16 พฤศจิกายน 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 302,106 คน ตายเพิ่ม 612 คน รวมแล้วติดไป 640,885,762 คน เสียชีวิตรวม 6,617,258 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.43 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 76.79



When health is at risk, everything is at risk



การประคับประคองระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจโดยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพควบคู่ไปด้วย



แต่หากหน้ามืดตามัว เหยียบคันเร่งเศรษฐกิจ โดยหลงไปกับกิเลสภาพลวง ทั้งๆ ที่การระบาดยังมากและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่กระตุ้นเตือนให้คนรู้เท่าทันกับสถานการณ์ การป้องกันตัวของประชาชนไม่เข้มแข็งพอ ก็จะเกิดปัญหาระบาดปะทุหนักขึ้นตามมาได้



บทเรียนจากประเทศต่างๆ ที่เสรีการใช้ชีวิต โดยไม่ได้ป้องกันตัว ก็ชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างระลอกแล้วระลอกเล่า เกิดติด ป่วย เสียชีวิต และ Long COVID สะสมมากขึ้น และจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระยะยาวจากโรคเรื้อรัง และความทุพพลภาพที่เกิดขึ้นกับประชากรในภาพรวมของประเทศ



ประเทศที่เพิ่งเปิดเสรีท่องเที่ยว ก็ล้วนมีจำนวนติดเชื้อสูงขึ้น หลายเมืองสูงจนทำลายสถิติติดเชื้อรายวันเดิมที่เคยมีมา



ดังนั้นไทยเราก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเช่นกัน



การป้องกันตัวระดับบุคคลจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง



ลดละเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่สบาย ควรแยกตัวจากคนอื่น ตรวจรักษาให้หายดีก่อนไปเรียนและทำงาน



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ คอยสังเกตคนรอบข้าง หากเค้าไม่สบาย ก็ควรระวังเรื่องการไปคลุกคลีพบปะใกล้ชิด ใช้เวลาสั้นๆ



นายจ้างควรดูแลลูกจ้างและลูกค้าให้ดี ใส่ใจ ถามไถ่สุขภาพ และจัดการดูแล



ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ Long COVID



สำคัญมากคือ การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวัน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ไม่ติดเชื้อ...ย่อมดีที่สุด