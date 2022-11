"วิษณุ"ระบุยืมเงิน ครม.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกทำได้ แต่ไม่ควรใช้งบกลาง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงการใช้งบประมาณในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ว่า ในอดีตเคยมีการของบประมาณจากรัฐบาลไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ แต่ขณะนี้เห็นว่ายังไม่ควร เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติที่ยังคาดการณ์ไม่ได้



อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงแนวทางออกของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก แต่ไม่ยืนยันว่าจะสามารถนำเงินกองทุนของ กกท.มาใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องชั่งน้ำหนักดู หรือจะมีเรื่องอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า แต่เรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลเป็นเรื่องการตอบสนองเฉพาะคนที่อยากดูว่าจะคุ้มค่าหรือไม่หากค่าลิขสิทธิ์ไม่แพงก็อาจจะคุ้ม แต่ยอมรับว่าในราคา 1,600 ล้านบาทนั้น แพงไปหน่อย ซึ่งเคยได้ยินมาว่าต่างประเทศทำได้ถูกกว่านี้



นายวิษณุ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอยืมเงินต่อ ครม. บางส่วน หากได้ค่าสปอนเซอร์แล้วมาใช้คืนนั้น ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่อย่าเพิ่งถามว่ายืมจากไหน อะไร อย่างไร และไม่ควรใช้เงินจากงบกลาง ทั้งนี้ ไม่ทราบว่าจะมีกองทุนอื่นมาอุดหนุนอีกหรือไม่ ตนเองไม่แน่ใจว่ากองทุนกีฬาจะใช้ได้หรือไม่ และตนไม่รู้ปัญหาทั้งหมด หรือจะสามารถจัดการปัญหาได้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือไม่ ส่วนจะมีคนหยิบยกขึ้นมาหารือในคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อาจจะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านกีฬา เสนอหารือในที่ประชุม

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึง กฎ must have must carry หรือเงื่อนไขการถ่ายทอดของ กสทช. ที่เอกชนไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยจะต้องมีการสังคายนาหรือไม่นั้นว่า เคยมีคนพูดถึงมาหลายปีแล้วว่าจะต้องสังคายนา แต่ส่วนตัวไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเรื่องนี้ และในสมัยที่ตนเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ? กสทช. ยุค คสช. เคยติดว่าต้องมีการปรับแก้ให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งคงค้องไปถามกสทช. ว่าทำไม่ได้หรือไม่ควรทำ