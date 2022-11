"โตโน่" ปีติ! เผยภาพเข้ารับพระราชสาส์นจาก "ในหลวง-ราชินี"

จากกรณีที่ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ ภาคิน เสร็จสิ้นภารกิจโครงการ One Man and the River และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนได้รับเงินบริจาคไปมอบให้แก่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาทนั้น



วันนี้ (9 พ.ย.) นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ได้เปิดเผยภาพผ่านอินสตาแกรม เป็นภาพขณะเข้ารับพระราชสาส์นจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฐานะตัวแทนโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ พร้อมระบุว่า วันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโครงการ ‘One Man and the River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้’ เข้ารับพระราชทาน พระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์