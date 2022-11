"หมอธีระ"เผยรายงานพบยุโรปมีผู้ที่ได้รับผลกระทบภาวะ Long COVID ราว 17 ล้านคน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 8 พฤศจิกายน 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 125,719 คน ตายเพิ่ม 541 คน รวมแล้วติดไป 637,905,636 คน เสียชีวิตรวม 6,606,348 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และชิลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 12 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 77.32 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 72.64



ลอยกระทงควรป้องกันตัวให้ดี



ระลอกล่าสุดในยุโรปนั้นเป็นขาลงไปแล้ว ในขณะที่แถบเอเชียและโอเชียเนียดูเหมือนกำลังขึ้น



ธรรมชาติของการระบาดแต่ละระลอกตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ยิ่งหากดูตั้งแต่ระลอกสองเป็นต้นมาจนถึงก่อนการระบาดหนักของโอไมครอนในปีนี้ที่ไทยเปลี่ยนระบบรายงานเคสจนจำนวนที่รายงานลดลงไปนั้น จะเห็นได้ว่าไทยเรามักเกิดการระบาดตามหลังเค้า ยิ่งรายงานรายสัปดาห์ล่าสุดของไทยก็มีจำนวนป่วยนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นราว 8% ช่วงเวลานี้ถึงปลายเดือนจึงเป็นที่น่าจับตาและช่วยกันป้องกันให้ดี เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและโอกาสปะทุในช่วงปลายปีได้



ลอยกระทง ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ใช้เวลาให้น้อยในที่แออัด และใส่หน้ากากป้องกันตัวอย่างถูกต้อง



Long COVID ในยุโรป



ในรายงานไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จาก WHO European Region Quarterly Operational Update (July-September 2022) ได้กล่าวถึงผลการคาดประมาณของ the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington ว่าในยุโรปนั้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ Long COVID ราว 17 ล้านคน



ทั้งนี้หากเทียบระหว่างปี 2020 กับ 2021 พบว่ามีเคส Long COVID เพิ่มขึ้นถึง 307%



รายงานนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพได้มาก รวมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ และการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบจากการป่วยเป็น Long COVID ระยะยาวด้วย