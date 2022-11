ปลัด มท.ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันนี้ (15 พ.ย.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) พร้อมด้วย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่ จ.เชียงราย และคณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบนโยบาย



นายสุทธิพงษ์ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุนทีม Change for Good จากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของตัวแทนจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อันเป็นการทลายมิติของคำว่าหน่วยงาน



ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ว่า ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 ในที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564