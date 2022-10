สธ.ขอบคุณ“โตโน่”ว่ายน้ำข้ามโขงระดมเงินบริจาคช่วย รพ.

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร และบุคลากร ทุกท่าน ขอขอบพระคุณเจตนาดี ของ คุณภาคิน “โตโน่” คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ที่สามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขง ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อกิจกรรม One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจทำความดี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ น่ายกย่อง ชมเชย การบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ดีมาก ทั่วโลก นานาประเทศ ผู้มีจิตศรัทธาก็บริจาค ตัวอย่างเช่น ทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ก็ทำการกุศลมอบเงินให้โรงพยาบาลต่างๆ แต่ไม่ได้แปลว่า โรงพยาบาลบริหารไม่ดีหรือขาดแคลนงบประมาณ การบริจาคทำให้ทำประโยชน์ได้มากขึ้น ครับ”

“สำหรับงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 เราได้รับจัดสรร อยู่ 154,354,873,600 บาท ในปี 2566 อยู่ที่ 156,408,661,200 บาท ถือว่าเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม แต่เราไม่ปิดกั้นความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่มาจากความปรารถนาอันแรงกล้าของประชาชน ส่วนที่ได้รับจากคุณโตโน่ ในนามคนไทย ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณโตโน่ ซึ่งทางกระทรวง ขอเรียนยืนยันว่า จะใช้งบที่ได้รับจากทุกภาคส่วนอย่างคุ้มค่า เพื่อบริการพี่น้องประชาชน อย่างดีที่สุด #ขอบคุณครับ”