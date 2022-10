“หมอธีระ”เผยเชื้อโควิดส่งผลต่อระบบทั่วร่างกาย -เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานกว่า 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 22 ตุลาคม 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 258,966 คน ตายเพิ่ม 802 คน รวมแล้วติดไป 632,312,113 คน เสียชีวิตรวม 6,580,813 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ฝรั่งเศส ไต้หวัน อิตาลี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.44 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 79.92



...การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น



Dr. Soumya Swaminathan ซึ่งเป็น Chief scientist ขององค์การอนามัยโลก ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในงานประชุมประจำปีของเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (The annual general meeting of the Developing Countries Vaccine Manufacturers Network) ที่เมือง Pune ประเทศอินเดีย



โดยได้กล่าวว่า Omicron ในปัจจุบันมีมากกว่า 300 สายพันธุ์ย่อย โดย XBB เป็นสายพันธุ์ย่อยที่หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มาก และมีแนวโน้มจะนำไปสู่การระบาดระลอกใหม่ในประเทศต่างๆ ได้



ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักเสมอว่า แม้การฉีดวัคซีนไปนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงและการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล แต่การติดเชื้อแต่ละครั้งจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ



Dr.Soumya ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า การที่มีหลายคนพยายามอ้างว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง เพราะข้อมูลวิชาการแพทย์มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่า เชื้อโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย ไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจ อาทิ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ การเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานกว่าสองเท่า รวมถึงผลต่อสมองและระบบประสาทได้



ดังนั้น การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ เป็นเรื่องจำเป็น ที่ทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติ



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก