จุฬาฯ คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยด้านวิชาการจาก ARWU 2022

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งวันนี้ (17 ต.ค.) ว่า จุฬาฯ ได้อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย ด้านผลงานทางวิชาการ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2022 จัดโดย Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University และ ShanghaiRanking Consultancy



นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 5 in ASEAN, World Top 100 in Vet Sci (สาขาสัตวแพทยศาสตร์) และ World Top 200 in Dentistry (สาขาทันตแพทยศาสตร์)