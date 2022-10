กทม.ร่วมประชุม Fast Track cities 2022 มุ่งลดผู้ติดเชื้อเอดส์-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม Fast Track cities 2022 ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค.65 ณ เมืองเซบีย่า ประเทศสเปน จัดโดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาขาติ (UNAIDS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศภาวะในสังคม



โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาบนเวทีประเด็น The BMA is ahead of the game in implementing the “Health for All” และร่วมลงนามในปฏิญญาการดำเนินงานด้าน HIV, TB, and Viral Hepatitis Responses โดย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมผู้บริหารสำนักอนามัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย