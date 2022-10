ข่าวปลอม! เดินไขว้เท้าช่วยให้หัวใจแข็งเเรง

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่าเดินไขว้เท้าช่วยให้หัวใจแข็งเเรง ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ ป้องกันโรคหัวใจและช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น จากผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าสำหรับคนทั่วไปต้องออกกำลังกายในระดับปานกลางหรือสูง เช่น เต้นแอโรบิค เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะ ๆ และว่ายน้ำ ส่วนกีฬาที่แนะนำ ได้แก่ ปิงปอง เทนนิสคู่ กอล์ฟ เป็นต้น โดยระยะเวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 - 45 นาที ต่อวัน 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ จึงจะได้ผลสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย และควรออกกำลังแต่พอเหมาะ เตรียมร่างกาย (Warming up and down) ก่อนและหลังการออกกำลังกาย โดยเริ่มออกกําลังกายระยะแรกควรซ้อมเบา ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบร้อน และหยุดพักเมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก หลังจากที่เริ่มเคยชินก็ค่อย ๆ เพิ่มเวลาของการออกกำลังกาย จนสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและทําเป็นประจําทุกวันดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.ccit.go.th/ หรือโทร 02-547-0999