"หมอธีระ"เผยข้อมูลวิชาการชี้ผู้ติดเชื้อโควิดมีความเสี่ยงเกิดภาวะ Long COVID 10-20%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 13 ตุลาคม 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 358,571 คน ตายเพิ่ม 851 คน รวมแล้วติดไป 628,030,898 คน เสียชีวิตรวม 6,564,891 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ฝรั่งเศส ไต้หวัน อิตาลี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.32 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 70.38



อัพเดต Long COVID องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคยุโรป เพิ่งออก Factsheet เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ยืนยันว่าด้วยข้อมูลวิชาการปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Long COVID 10-20% โดยขณะนี้มีผู้ป่วยที่ประสบภาวะดังกล่าวจำนวนมากในยุโรป



นอกจากนี้ การศึกษาขนาดใหญ่ในสก๊อตแลนด์ ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 33,281 คน (โดยเป็นการติดเชื้อแบบมีอาการ จำนวน 31,486 คน) และได้ติดตามประเมิน ณ 6, 12, และ 18 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ 62,957 คน



พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการนั้น 6% ยังคงมีอาการผิดปกติและไม่ดีขึ้น (no recovery)



ในขณะที่มีถึง 42% ที่อาการดีขึ้นเพียงบางส่วน โดยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง และประสบปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน



ผลการศึกษานี้ย้ำให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวของ Long COVID



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



บทเรียนสองปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องความเจ็บป่วยสูญเสีย เรื่องชุดตรวจโรค เรื่องยา เรื่องวัคซีน เรื่องการเข้าถึงบริการ และเรื่องชุดข้อมูลข่าวสาร สอนให้เราทุกคนรู้ว่า จำเป็นต้องพึ่งพาตนเองในภาวะวิกฤติ หมั่นติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกและเตรียมรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ และติดตามความรู้ที่ถูกต้อง นำไปใช้ตัดสินใจประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต



สภาพสังคมปัจจุบันที่มีโรคระบาดต่อเนื่อง ปัญหาสิ่งเสพติดกลาดเกลื่อนสังคม อาชญากรรม และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อทุกคน จำเป็นต้องดำรงชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท



ความใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัว เป็นหัวใจสำคัญ



อ้างอิง

Hastie CE et al. Outcomes among confirmed cases and a matched comparison group in the Long-COVID in Scotland study. Nature Communications. 12 October 2022.