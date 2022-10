สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารจอดรถฟรีวันหยุดยาว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ฟรีระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 6 วัน สามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน



พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ โทร.0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center โทร.1722 ตลอด 24 ชั่วโมง