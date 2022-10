"หมอธีระ"อัปเดตความรู้เรื่องโควิด ยันการแยกตัวจากคนอื่นมีความจำเป็น

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 143,926 คน ตายเพิ่ม 594 คน รวมแล้วติดไป 626,816,564 คน เสียชีวิตรวม 6,561,757 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ไต้หวัน รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 91.29 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 86.36



อัปเดตความรู้เรื่องโควิด-19

"การแยกตัวจากคนอื่นมีความจำเป็น"

Marquez C และคณะจากสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาอาการและระยะเวลาในการตรวจพบ rapid antigen test เป็นผลบวก ในกลุ่มประชากรจำนวน 63,277 คน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงที่ Omicron ระบาด กับช่วงเดลต้าและก่อนเดลต้า



พบว่า อาการไอ เจ็บคอ และคัดจมูกนั้นจะพบในช่วง Omicron มากกว่า ในขณะที่ไข้ ลิ้นรับรสผิดปกติ และอาการดมไม่ได้กลิ่นนั้นพบน้อยลงกว่าช่วงเดลต้าและก่อนเดลต้า



เรื่องสำคัญที่ศึกษาพบคือ ผู้ที่ติดเชื้อและมีอาการนั้นแม้จะผ่านไป 5 วัน ก็ยังตรวจ rapid antigen test (ATK) ได้ผลบวกอยู่ถึง 80.2% ในขณะที่หากติดเชื้อแบบไม่มีอาการ ก็ยังคงได้ผลบวกสูงเกือบ 60%



ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการวิจัยอื่นๆ ที่เคยทำการพิสูจน์ให้เห็นว่หากติดเชื้อแล้วจำเป็นต้องแยกตัวจากผู้อื่นให้นานเพียงพอ



ในทางปฏิบัติ จึงแนะนำให้แยกตัวอย่างน้อย 7-10 วัน จนกว่าจะไม่มีอาการและตรวจได้ผลลบ จึงออกมาใช้ชีวิตโดยป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 14 วัน

"คาดประมาณจำนวนผู้ป่วย Long COVID"



ทีมงาน IHME จากสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ได้ทำการคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID ทั่วโลก โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรกว่า 1.2 ล้านคนจาก 22 ประเทศเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำโมเดลคาดประมาณ



ที่น่าสนใจคือมีการคาดประมาณจำนวนผู้ป่วย Long COVID ในประเทศไทยโดยคำนวณจากจำนวนผู้ติดเชื้อแบบมีอาการราว 5.95 ล้านคน พบว่า ในปีพ.ศ.2563 อาจมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID ราว 2,700 คน (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 360-9,020 คน) และปีพ.ศ.2564 มีราว 274,000 คน (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 94,700-693,000 คน)



อย่างไรก็ตาม ตัวเลขข้างต้นอาจต่ำกว่าที่เป็นจริง เพราะอิงตามรายงานตัวเลขที่ประกาศออกมา ดังที่ทราบกันดีว่า ตัวเลขติดเชื้อจริงสูงกว่าที่รายงาน เพราะมีคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อด้วย ATK โดยไม่ได้รวมอยู่ในระบบรายงานจำนวนมาก



การป้องกันภาวะ Long COVID ที่ดีที่สุดคือ ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ



คนที่เคยติดมาก่อน ควรหมั่นตรวจสอบสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะเกิดได้ทุกเพศทุกวัย และความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติต่างๆ นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายาวนานไปกว่า 12 เดือน ทั้งในระบบหัวใจและหลอดเลือ สมองและระบบประสาท และอื่นๆ

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



