“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบโคมิครอนแพร่เชื้อในครัวเรือนง่ายกว่าเดลต้า 1.41 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 3 ตุลาคม 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 236,498 คน ตายเพิ่ม 487 คน รวมแล้วติดไป 623,446,523 คน เสียชีวิตรวม 6,550,573 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ไต้หวัน ฝรั่งเศส รัสเซีย ญี่ปุ่น และอิตาลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 94.8 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 77.82



สถานการณ์ระบาดของไทย ไม่สามารถประเมินได้ เพราะไม่มีรายงาน



ในขณะที่สิ่งที่พอเปรียบเทียบให้เห็นได้คือ จำนวนการเสียชีวิตส่วนเกิน (excess mortality) เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนมีการระบาด จะพบว่า ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิงหาคม 2565 ประเทศไทยมีจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินราว 119,408 คน



โดยในรอบเกือบ 11 เดือนที่ผ่านมา (31 ตุลาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565) จำนวนเสียชีวิตส่วนเกินมีถึง 72,465 คน



หากเทียบกับภาพรวมของประเทศต่างๆ จำนวนการเสียชีวิตส่วนเกินต่อประชากรล้านคนของไทยถือว่าสูงกว่าหลายประเทศทั่วโลก ยกเว้นบางประเทศที่สูงกว่าเรา เช่น อเมริกา สหราชอาณาจักร ฯลฯ



อัพเดตความรู้โควิด-19



Jalali N และคณะ ทำการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ พบว่า ไวรัสสายพันธุ์ Omicron นั้นทำให้เกิดการแพร่เชื้อกันในครัวเรือนได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า 1.41 เท่า



โดยอัตราการแพร่ในครัวเรือนของ Omicron นั้นสูงถึง 51% ในขณะที่เดลต้านั้น 36%



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอระหว่างดำรงชีวิตประจำวันจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก จะได้ไม่นำมาแพร่ให้แก่สมาชิกในบ้าน



การติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดา และไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่



ปัญหา Long COVID เป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือหากเคยติดมาก่อน ก็ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ เพราะยิ่งติดบ่อย ความเสี่ยงย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว



อ้างอิง

Jalali N et al. Increased household transmission and immune escape of the SARS-CoV-2 Omicron compared to Delta variants. Nature Communications. 29 September 2022.