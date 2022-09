“หมอธีระ”เผยทิศทางทั่วโลกชี้ให้เห็นโควิดมีโอกาสปะทุซ้ำช่วงปลายปีได้ หากไม่ป้องกันให้ดี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 28 กันยายน 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 375,269 คน ตายเพิ่ม 671 คน รวมแล้วติดไป 621,007,095 คน เสียชีวิตรวม 6,542,300 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และเกาหลีใต้



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 94.97 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 82.11



สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 16 ของโลก และอันดับ 6 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม



อัพเดต Long COVID



Dr.Maria Van Kerkhove ซึ่งเป็น COVID-19 Technical Lead ขององค์การอนามัยโลกได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ระบุไว้ว่า ณ ปลายปี ค.ศ.2021 (พ.ศ.2564) นั้น คาดประมาณว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID กว่า 144 ล้านคน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการระบาดของระลอก Omicron



ดังนั้นเราจึงเข้าใจกันได้ชัดเจนว่า สถานการณ์จะมากกว่าที่ระบุ หลังจากมีการติดเชื้อจำนวนมากในระลอก Omicron ในปีนี้



ผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบแรงงานในสหราชอาณาจักร



ข้อมูลจาก Office for National Statistics (ONS) นั้นระบุว่า การสำรวจเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา มีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ออกจากระบบแรงงานของประเทศไปอย่างน้อย 640,000 คน โดยไม่กลับเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานอีก



ทั้งนี้พบว่าในกลุ่มวัย 50-65 ปีที่ออกจากระบบแรงงานนั้น กว่าครึ่งที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และมีถึงหนึ่งในห้าที่รอเข้าคิวเพื่อรับการดูแลรักษาในระบบของ National Health Service (NHS)



สถานการณ์ของไทย หากตั้งแต่ตุลาคมจะไม่มีการรายงานประจำวัน บทเรียนในรอบสองปีที่ผ่านมา สอนให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง และเพราะเหตุใด



เมื่อไม่มีข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้ การขวนขวายเพื่ออัพเดตสถานการณ์ของทั่วโลก และอัพเดตความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพื่อให้สามารถประคับประคองตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้



ไม่อยู่ในภาวะกบที่ถูกต้ม แบบกว่าจะรู้ ภัยก็มาถึงตัวแล้ว



ทิศทางทั่วโลกตอนนี้ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสปะทุซ้ำช่วงปลายปีได้ หากไม่ป้องกันให้ดี



การป้องกันตัวเป็นกิจวัตร ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ปลอดภัย



อ้างอิง

1. WHO. 22 September 2022.

2. One in five over-50s who have dropped out of UK workforce are on NHS waiting list. Independent. 27 September 2022.