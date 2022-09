“หมอธีระ”เผยผลวิจัยเยอรมันพบ 73% ผู้ป่วยที่เคยติดโควิดมีอาการผิดปกติด้านหัวใจ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 27 กันยายน 2565 เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 179,644 คน ตายเพิ่ม 510 คน รวมแล้วติดไป 620,432,307 คน เสียชีวิตรวม 6,540,967 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น รัสเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิตาลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.11 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 88.03



สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 7 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม



อัพเดตความรู้โควิด-19 ทีมวิจัยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เผยแพร่ผลการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีอาการน้อยมาก่อน จำนวน 346 คน



โดยทำการประเมินอาการต่างๆ พร้อมทั้งตรวจเลือด และทำเอ็มอาร์ไอหัวใจ หลังจากการติดเชื้ออย่างน้อย 4 สัปดาห์ และตรวจซ้ำหลังจากนั้นอย่างน้อย 4 เดือน



พบว่า 73% ของกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจนั้นมีอาการผิดปกติทางด้านหัวใจ โดยที่ 57% ยังคงมีอาการอย่างต่อเนื่องในการตรวจครั้งที่สอง



(ข้อควรระวัง: อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์ความชุกของอาการผิดปกตินี้อาจเกิดจากลักษณะการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จึงอาจไม่สามารถบ่งบอกถึงความชุกจริงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ติดเชื้อแบบอาการน้อยได้)



สิ่งสำคัญที่พบในงานวิจัยนี้คือ ผลการตรวจ MRI ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการอักเสบของบริเวณหัวใจ แม้จะตรวจหลังจากการติดเชื้อมาหลายเดือน



สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อนั้นไม่ได้จบแค่ชิลๆ แล้วหาย แต่ยังมีโอกาสเกิดผลกระทบตามมา เช่น กระบวนการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ได้ด้วย



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ประเมินสถิติการติดเชื้อ เราจะพบว่า ปีแรกติดเชื้อราว 7,000 --> ปีสองราว 2.7 ล้าน --> จนมาถึงปีนี้ 10 ล้านหรือมากกว่านั้น



ในขณะที่การเสียชีวิตนั้น นอกจากกว่าสามหมื่นคนที่เสียชีวิตไปตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้ว ยังมีสถิติจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินจากทุกสาเหตุ ราว 120,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีคนที่ติดเชื้อแต่มีโรคประจำตัวต่างๆ อีกจำนวนไม่น้อย และการติดเชื้อโควิด-19 อาจมีส่วนทำให้โรคแย่ลงและนำไปสู่การเสียชีวิตดังที่เราทราบจากข้อมูลรายงานของสิงคโปร์



ดังนั้นจึงควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เพื่อที่จะได้ทำมาหากิน ศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน



