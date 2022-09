สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ



จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1,2 และ 3 จำนวน 300 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ และนำคณะบุคคลผู้ถวายเงินบริจาคสะสมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 30 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์



จากนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงวางพระหัตถ์กดปุ่มเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์การกุศล 9 เฉดสีมงคลจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” และภาพวาดฝีพระหัตถ์บน NFT Coral Wall ณ บริเวณนิทรรศการ ชั้น 7 จากนั้น เสด็จขึ้น ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์ในนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์



ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม อันมีความหมายถึง “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง” ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขาและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบต่อไป พระปรีชาสามารถและลักษณะเด่นของผลงานด้านทัศนศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มจากแรงบันดาลพระทัยที่ทรงเห็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวาดรูป จากนั้น ทรงมีโอกาสสร้างสรรค์งานอย่างบริสุทธิ์ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ทุกภาพ มีเส้นสายลายศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ แสดงถึงพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนง ทรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งที่ทรงโปรดปราน สร้างสรรค์รวมกันอยู่ในผลงานศิลปะที่งดงามน่าอัศจรรย์เหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟหรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ โดยทรงสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก



นอกจากนี้ ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะต่อยอดสู่การช่วยเหลือราษฎรโดยนำผลงานมาจัดทำภาพพิมพ์และผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริต่างๆ



สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน 90 ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall ของ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ในชื่อ Collection : SIRISINLAPIN META Art for Life By HRH PRINCESS CHULABHORN KROM PHRA SRISAVANGAVADHANA

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมชมผลงานและบริจาคได้ทาง เว็บไซต์ coralworld.co/@chulabhornroyalacademy พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน 9 ภาพ มาต่อยอดจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์การกุศล 9 เฉดสีมงคล Nine Auspicious Colors AR Art Collection ที่สร้างสรรค์ลวดลายภาพฝีพระหัตถ์บนผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art บนแอปพลิเคชันอินสตาแกรม @sirisinlapin รวมทั้งการจัดแสดงผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์กว่า 100 ผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และระดมทุนผ่านการบริจาครับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT หรือผลิตภัณฑ์การกุศล 9 เฉดสีมงคล สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง โดยพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า“ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย



ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปินในงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยของการจัดแสดงผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายลายศิลป์ ลวดลายสีสันแต่งแต้มจากความคิดคำนึง ผสานกับจินตนาการ ร่วมกับแรงบันดาลพระทัยที่ทรงรังสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามน่าอัศจรรย์ ผสมผสานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตผ่านการเชื่อมมิติศิลปะในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมงานได้จนถึง 28 กันยายน 2565 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 และ Rassada Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม