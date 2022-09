“หมอธีระ”ชี้โควิด BA.2.75 เป็นสายพันธุ์เฝ้าระวัง อาจนำไปสู่การป่วย-เสียชีวิตขึ้นได้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 7 กันยายน 2565



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 414,776 คน ตายเพิ่ม 1,109 คน รวมแล้วติดไป 611,080,160 คน เสียชีวิตรวม 6,506,300 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย ไต้หวัน และฝรั่งเศส



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 91.69 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 78.17



สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า



จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 13 ของโลก และอันดับ 7 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม



อัพเดตสถานะของวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัคซีนโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้ 6 กันยายน 2565



ปัจจุบันมีวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทางคลินิก (ศึกษาในคน) 171 ชนิด และวิจัยในห้องปฏิบัติการ 198 ชนิด



มีวัคซีนที่ผ่านการรับรองมาใช้ในสาธารณะ และมีการติดตามผลการใช้ (phase 4) อยู่ 11 ชนิด



ทั้งนี้มีอีก 45 ชนิดที่กำลังอยู่ในขั้นตอนวิจัยระยะที่ 3 ซึ่งจะพิสูจน์ประสิทธิผลของวัคซีน



จากภาพรวมจะเห็นได้ว่า วัคซีนส่วนใหญ่ที่วิจัยนั้นเป็นประเภท Protein subunit และ RNA vaccines นอกจากนี้แนวทางการให้วัคซีนที่วิจัยนั้น ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular) รองลงมาที่ให้ความสนใจกันมากขึ้นคือ การให้วัคซีนทางจมูก (intranasal)



อัพเดตเกี่ยวกับ Omicron BA.2.75



งานวิจัยล่าสุดจาก Gruell H และคณะ จากมหาวิทยาลัยโคโลญ ประเทศเยอรมัน ลงในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ The Lancet Infectious Diseases เมื่อวานนี้ 6 กันยายน 2565



สาระสำคัญคือ วิจัยได้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยที่เคยพบก่อนหน้านี้ว่า BA.2.75 นั้นดื้อต่อภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างจาก BA.4/BA.5



อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Wang Q และทีมงานจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า BA.2.75 นั้นดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากกว่า BA.2 ซึ่งระบาดมาก่อนหน้า BA.4/BA.5 และสามารถจับกับตัวรับ ACE2 ของเซลล์ได้แน่นกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่นๆ ของ Omicron ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะ ACE2 พบมากในปอด/ทางเดินหายใจส่วนล่าง



BA.2.75 จึงยังเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะหากระบาดมาแทนที่ BA.5 ก็อาจนำไปสู่การป่วยและเสียชีวิตมากขึ้นได้



Long COVID ในยุค Omicron



Qasmieh S และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการสำรวจในประชากรผู้ใหญ่จำนวน 3,042 คนในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานะของการติดเชื้อ และปัญหา Long COVID



สาระสำคัญคือ พบว่ามีราว 17.3% ที่ติดเชื้อในช่วงสองสัปดาห์ก่อนทำการสำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นและวัยทำงาน รวมถึงคนที่มีรายได้น้อย มีการศึกษาน้อย และกลุ่มที่มีโรคประจำตัว



ผลการสำรวจนี้พบว่า มีราว 21.5% ที่ประสบปัญหา Long COVID



การระบาดของไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับทั่วโลก โดยสะท้อนให้เห็นได้จากจำนวนการเสียชีวิตแต่ละวัน



การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น



ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อลงได้มาก



อ้างอิง

1. Gruell H et al. Neutralisation sensitivity of the SARS-CoV-2 omicron BA.2.75 sublineage. The Lancet Infectious Diseases. 6 September 2022.

2. Wang Q et al. Antigenic characterization of the SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2.75. Cell Host & Microbe. 5 September 2022.

3. Qasmieh S et al. The prevalence of SARS-CoV-2 infection and long COVID in US adults during the BA.5 surge, June-July 2022. 6 September 2022.