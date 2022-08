กาญจนบุรีเปิดทดสอบให้ ปชช.เข้าชม "สกายวอล์คกาญจนบุรี" เฟสแรก 18-26 ส.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน และตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งได้ไปชมความงดงามของจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สกายวอล์คเมืองกาญจน์” ซึ่งทางเดินทำด้วยกระจกใส ระยะทาง 150 เมตร บนความสูง 12 เมตร ทอดยาวขนานไปตามริมแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนั้น มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ และเฝ้ารอการเปิดให้บริการ



ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเปิดทดสอบความพร้อมการให้บริการประชาชนเข้าชม "สกายวอล์คกาญจนบุรี" เฟสแรก ในวันที่ 18-26 สิงหาคม 2565 ก่อนเปิดเต็มรูปแบบในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ โดยให้บริการประชาชนเข้าชมช่วงทดสอบทั้ง Walk in และจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://shorturl.asia/s4drw หรือสแกน QR Code ตามภาพ ซึ่งมีเงื่อนไขจำนวนผู้เข้าชม ดังนี้



วันจันทร์ - ศุกร์ ลงทะเบียนออนไลน์ 100 ท่าน Walk in 50 ท่าน เข้าชมตั้งแต่เวลา 15.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ลงทะเบียนออนไลน์ 200 ท่าน Walk in 200 ท่าน เข้าชมตั้งแต่เวลา 14.00 น.