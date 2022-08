"บิ๊กป้อม" ขอบคุณ ทส.มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จตามเป้า APEC

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ในวันนี้ (11 ส.ค.) โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม The World Congress of the International Union of Forest Research Organization ครั้งที่ 27 (IUFRO 2029) ซึ่งเป็นการประชุมด้านการป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุด งานหนึ่งของโลก เป็นการรวมนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก ประมาณ 5,000 คน และจัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี โดยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ทส.จะดำเนินการในนามประเทศไทย



ที่ประชุมยังเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ พณ.เรื่องกำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องมีหนังสือรับรองและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน"การนำเข้า"มาในราชอาณาจักร พ.ศ... และเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ พณ.เรื่องกำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน"การส่งออก"ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ...



ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบให้ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเพื่อเสนอ ครม.ต่อไป รวมทั้งได้เห็นชอบ(ร่าง)ถ้อยแถลงการณ์ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 จำนวน 2ฉบับได้แก่ 1)(ร่าง)ถ้อยแถลงการร่วมระดับรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 5 "ถ้อยแถลงเชียงใหม่"(MMRF5) ซึ่งกล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ 27.9 ล้านเฮกตาร์ โดยแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินการตามพันธกิจของ APEC เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวทาง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) และ2)(ร่าง)ถ้อยแถลงการณ์ประธาน รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้



สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นคำกล่าวของ รมว.ทส.ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่ 5 เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย คือ Open. Connect. Balance. เพื่อการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน



นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวขอบคุณ ทส.ในความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงาน กระทั่งบรรลุผลสำเร็จตามกรอบเป้าหมายของ APEC พร้อมกำชับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในวันนี้ อย่างเคร่งครัด และนำเสนอ ครม.ต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชน และประเทศชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของภาครัฐ ควบคู่กันไปด้วย