'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เข้าเฝ้าฯ

วันนี้ (30 ก.ค.) เวลา 14.24 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2564 เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อต่างประเทศดังนี้



นายจิตวัต กันยะมูล เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและวัฒนธรรมไอบีเรียนและลาตินอเมริกา ณ The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา



นายพุฒิพงษ์อุ่ยตระกูล เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเคมีสีเขียว พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ณ Imperial College London สหราชอาณาจักร