“จียอน”แจ้งติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ไม่เจอกันอีก

ซอ จียอน นักแสดงสาว โพสต์อินสตราแกรม ระบุว่า my last 2 weeks of July อีโควิด ขอให้ไม่เจอกันอีก



ระวังแทบตายสุดท้ายก็ติด หืออ

ปวยหนักมากตั้ง 3 วันเต็มๆ ทั้งเจ็บคอ

ไอ ปวดตัว ถึงไม่มีไข้แต่แบบอาการรุ่มๆ

เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็ร้อน พอวันที่5คือ

ดีขึ้นเยอะมาก ตอนนี้หายแล้วแต่ไม่ได้กลิ่น



อะไร ทานอาหารก็ไม่ได้รสชาติครบ

ใครเป็นเหมือนหนูมั้ย เห้อออออ

หวังว่ากลับมาเหมือนเดิมเร็วๆ

ดูแลตัวเองกันดีดีด้วยนะคะทุกคน

โรคนี้มันไม่น่ารัก อย่าเป็นเลยค่ะ



สุดท้ายต้องขอบคุณ พี่กัน เจน พี่นน พี่ตาล พี่โด พี่ตาม พี่โซ พี่ฮั่น และ อูยู ที่ค่อยส่งอาหาร ยา ขนม และ กำลังใจให้พวกหนูนะคะ ร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก