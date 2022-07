“หมอธีระ”เผย BA.5 มีความรุนแรงกว่า BA.2 ถึง 1.65 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุระบุว่า"BA.5 มีความรุนแรงกว่า BA.2 ถึง 1.65 เท่า"



ดังนั้นการระบาดที่ไทยเรากำลังเผชิญขณะนี้ จึงไม่กระจอก มีความรุนแรงมากกว่าเดิม



หากติดเชื้อ จะพบอาการป่วยมากขึ้น บ่อยขึ้น และเสี่ยงต่อการต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นกว่าเดิม

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความจำเป็น



สำคัญที่สุดคือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ และใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ



อ้างอิง

Hansen CH et al. Risk of Reinfection, Vaccine Protection, and Severity of Infection with the BA.5 Omicron Subvariant: A Danish Nation-Wide Population-Based Study. SSRN (Preprints with The Lancet). 18 July 2022.