สดร.เผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจเดือน ก.ค.

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky July- 2022 | ท้องฟ้าเดือนกรกฏาคม 2565



กรกฏาคมนี้มีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจอะไรนั้นไปดูกัน



1 กรกฏาคม 2565 ดาวศุกร์เคียงดาวอัลดีบาเเรน

3 กรกฏาคม 2565 ดาวเรกูลัสเคียงดวงจันทร์

13 กรกฏาคม 2565 ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี

คืน 15 ถึง เช้า 16 กรกฏาคม 2565 ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์

คืน 18 ถึง เช้า 19 กรกฏาคม 2565 ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์

คืน 21 ถึง เช้า 22 กรกฏาคม 2565 ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์

23 กรกฏาคม 2565 กระจุกดาวลูกไก่เคียงดวงจันทร์

คืน 30 - เช้า 31 กรกฏาคม 2565 ฝนดาวตกเดลตาอควอริดส์ (อัตราการตก 25 ดวงต่อชั่วโมง) ไม่มีแสงจันทร์รบกวน