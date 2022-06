"บิ๊กตู่"ปลื้ม! ไทยได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ พร้อมกำชับทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพที่ดี ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการควบคุมโรค และสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นมิตร



โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับความพร้อมและศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมกีฬาในระดับภูมิภาค ประเทศไทยจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสควอชเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 29 (The 29th Asian Junior Individual Championships) ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน จ.ชลบุรี มีนักกีฬาจาก 14 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 คน แบ่งเป็น 8 รุ่น ประกอบด้วย เยาวชนชายและเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี 17 ปี 15 ปี และ 13 ปี ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาสควอชเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 คน โดยนายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย มุ่งหวังให้การแข่งขันครั้งนี้ผลักดันกีฬาสควอชให้กลับมาแพร่หลายในไทยอีกครั้ง อีกทั้งเป็นโอกาสพัฒนาวงการสควอชไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากลยิ่งขึ้น



นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 26 (The 26th South East Asian Junior and Cadet Table Tennis Championships : SEAJCTTC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2565 และ เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 12 (The 12th South East Asian Table Tennis Championships : SEATTC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ มีนักกีฬาจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรายการเยาวชน ซึ่งแชมป์ทีมชาย แชมป์ทีมหญิง และรองแชมป์ จะได้เข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกต่อไป ในส่วนของรายการรุ่นใหญ่มี 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม เพื่อคัดผู้เล่น 16 คนชาย-หญิงเข้าคัดเลือกโซนเอเชีย ก่อนเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก 2023 ต่อไป โดยไทยถือเป็นประเทศแรกของโลกในการจัดควบสองการแข่งขันติดจากศักยภาพวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยและความพร้อมด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งโดยทั่วไปจะแยกจัดการแข่งขันชนิดละประเทศ



นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพวงการกีฬาไทยจากการทำผลงานคว้าชัยชนะและรางวัลประเภทต่างๆ ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ยินดีที่ไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อการรับบทบาทเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการการดำเนินงานผลักดันประเทศไทย จนเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อม ก่อนต่อยอดในวาระการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬา SEA GAME 2025