สธ.รณรงค์ ปชช.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ สร้างสมดุลชีวิต-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด "Only One Earth : โลกหนึ่งเดียว กับสมดุลชีวิตที่ยั่งยืน" ที่เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ กลไกทางสุขภาพ และแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ตระหนัก หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพของตนเอง สร้างสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของคนและสัตว์ เช่น การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร น้ำเสีย ฝุ่นควัน ขยะ หรือสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนในการจัดการปัญหา เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียว โดยให้ความสำคัญกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ