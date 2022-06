การบินไทยเร่งปรับการให้บริการแก้ปัญหาเช็กอินล่าช้า

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารไม่พอใจการให้บริการออกบัตรที่นั่งจากเคาน์เตอร์การบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ถ่ายคลิปแล้วโพสต์เฟซบุ๊ก เห็นผู้โดยสารเข้าแถวยาว พร้อมระบุว่า เจ้าหน้าที่มีน้อยทำให้ต้องรอเป็นเวลานานมาก



นายสุวรรธนะ กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้โดยสารต้องรอรับการบริการนานกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวที่มีจำนวนผู้โดยสารมาก อีกทั้งช่วงเช้าตั้งแต่ 06.00-09.00 น. เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมีเที่ยวบินกระจุกตัว โดยออกเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ และฮ่องกง ในเวลาไล่เลี่ยกัน ผู้โดยสารชาวไทยไม่ได้เดินทางนานกว่า 2 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บางคนพาสปอร์ตใกล้หมดอายุ ซึ่งใช้เดินทางเข้าบางประเทศไม่ได้ ประกอบกับหลายประเทศมีขั้นตอนกำหนดให้กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันออนไลน์ตามมาตรการคัดกรอง เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์จึงต้องตรวจสอบและให้คำแนะนำ ทำให้ล่าช้ากว่าปกติ



จากการตรวจสอบ ช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเคาน์เตอร์ Check-in ตลอดทั้ง Roll รวม 18 เคาน์เตอร์ นอกจากนี้ ตู้ Self Check-in ซึ่งติดตั้งเพื่อให้ผู้โดยสาร Check-in ร่นระยะเวลารอ Check-in แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในการใช้ตู้ Self Check-in อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ฝ่ายบริหารทราบข้อติดขัดในช่วงดังกล่าว ได้เร่งเข้าไปแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและไม่มีท่านใดพลาดเที่ยวบิน



อย่างไรก็ตาม นายสุวรรธนะ กล่าวยอมรับในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมวางมาตรการเพื่อปรับปรุงการให้บริการของการบินไทย โดยให้เตรียมพร้อมรับวันหยุดยาวและช่วงเวลาที่เที่ยวบินกระจุกตัว ตลอดจนตรวจสอบจำนวนการจองตั๋ว บริษัทจะประสานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเปิดเคาน์เตอร์ Check-in เพิ่มจาก 1 Roll เป็น 2 Roll นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ตู้ Self Check-in เพื่อให้ผู้โดยสาร Check-in ได้เร็วขึ้น โดยที่ผ่านมาขั้นตอนบริการ Check-in ของการบินไทยใช้เวลาไม่เกิน 4 นาทีสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน



นายสุวรรธนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบินไทยอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งทำให้ที่ผ่านมาต้องลดจำนวนพนักงานลงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งให้ลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน จากนี้ไปต้องเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น จึงระดมพนักงานที่ลาหยุดให้กลับมาทำงาน รวมถึงจะเปิดรับเพิ่มตามความเหมาะสมของโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยย้ำว่าขณะนี้ไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้ว เช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศ การบินไทยพร้อมให้บริการผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ตามมาตรฐานอย่างแน่นอน