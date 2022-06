"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ"แถลงเปิดตัวทีมรองผู้ว่าฯ-ที่ปรึกษา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แถลงภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน ประกอบด้วย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิกกลุ่ม TRAWELL และผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again HOTEL



ขณะเดียวกัน แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ อดีต ส.ก.เขตจตุจักร พรรคเพื่อไทย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอัมพร (เครือข่ายผู้พิการสื่อสารสังคม) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์ (NEW DEM) พรรคประชาธิปัตย์ และแต่งตั้ง นายภิมุข สิมะโรจน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการผู้ว่าฯ