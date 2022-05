UDD Japan คนไทยในญี่ปุ่นรวมตัวขับไล่ "บิ๊กตู่" ขณะร่วมประชุม Nikkei Forum

วันนี้ (26 พ.ค.) กลุ่ม UDD Japan คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมตัวขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่หน้าโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียว หลังเดินทางไปร่วมประชุม International Conference on the Future of Asia หรือ Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีการตะโกน ประยุทธ์ออกไป และ เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ



กลุ่มดังกล่าวระบุว่า ขอให้รัฐบาลปล่อยเด็กและเยาวชน เพราะเด็กไม่ได้ทำอะไรผิด แค่พวกเขาออกมาพูดความจริง ทำไมจึงรับไม่ได้ ต้องนำตัวไปติดคุกด้วย เอากฎหมายมาจากไหน มาญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำไมไม่เอาตัวอย่างจากประเทศที่เขาพัฒนาไปเป็นตัวอย่าง ทำไมไม่นำเอาสิ่งดีๆ ไปใช้ หรือกลับไปพัฒนาประเทศ ทำไมต้องทำลายอนาคตของเด็ก