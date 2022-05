สภาพัฒน์นัดถกหน่วยงานสัปดาห์หน้า หารือมาตรการกระตุ้น ศก.ครึ่งปีหลัง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าหลังจากเดินทางกลับจากการร่วมประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ที่ประเทศญี่ปุ่น จะนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง โดยเน้นไปที่ภาคการผลิต ภาคบริการ ขณะที่การบริโภคก็ยังคงทิ้งไม่ได้ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันยังสูง



ขณะเดียวกัน นายดนุชา กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 5" ว่า ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำมาใช้หรือไม่ แม้ภาคเอกชนจะเรียกร้องกันเข้ามา คงต้องไปหารือกันในรายละเอียดก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้มองว่าเป็นมาตรการประจำ เนื่องจากเป็นมาตรการที่นำมาใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น



ส่วนโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" คงต้องรอให้ธนาคารกรุงไทย (KTB) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก่อน เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้