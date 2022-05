"อนุทิน" กำหนดนำคณะ สธ.ร่วมประชุม WHA ที่เจนีวา 22-28 พ.ค.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ 75 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วม



สำหรับการประชุม WHA จะเป็นโอกาสที่ผู้แทนประเทศสมาชิกจะได้หารือแลกเปลี่ยนในวาระสำคัญด้านสุขภาพ และสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ Health for Peace, Peace for Health และในโอกาสนี้ มีกิจกรรมคู่ขนานที่รองนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอผลสรุปจากกิจกรรมการประเมินสถานการณ์การรับมือกับโรคระบาดในประเทศไทยซึ่ง WHO ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบ ลำดับที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรม



นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมคือ การเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ซึ่งนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Tedros Adhanom Ghrebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่ WHO คนปัจจุบัน เป็นเพียงบุคคลเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อ