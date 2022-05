กรุงเทพโพลล์เผยผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากให้เด็กเรียน On Site ชี้เด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง "ผู้ปกครองพร้อมไหมกับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ" โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 1,026 คน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า



เปิดเทอมใหม่นี้ จะเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.1 ระบุว่า อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.9 ให้เห็นผลว่า เด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 79.5 ให้เหตุผลว่า เด็กจะได้พบปะเพื่อน ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และร้อยละ 61.1 ให้เหตุผลว่า เรียนออนไลน์เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม



ขณะที่ร้อยละ 11.9 ระบุว่า ไม่อยากให้ไป โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.8 ให้เหตุผลว่า ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ รองลงมา ร้อยละ 52.5 ให้เหตุผลว่า บุตรหลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต และร้อยละ 40.2 ให้เหตุผลว่า สัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็ก ทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้นยังไม่ถึง 70%



ส่วนความมั่นใจที่มีต่อโรงเรียนของบุตรหลาน ว่าจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาได้นั้น พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.5 ระบุว่า มีความมั่นใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่า มีความมั่นใจค่อนข้างน้อย ถึง น้อยที่สุด



ทั้งนี้ เมื่อถามว่า บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วหรือยัง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.5 ระบุว่า ได้รับการฉีดแล้ว 2 เข็ม รองลงมา ร้อยละ 17.8 ระบุว่า ได้รับการฉีดแล้ว 1 เข็ม และร้อยละ 10.1 ระบุว่า ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว ขณะที่ร้อยละ 15.6 ระบุว่า ยังไม่ได้ฉีด