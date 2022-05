เพจเฟซบุ๊ก CARE คิด เคลื่อน ไทย เผยแพร่เนื้อหาที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเสวนาผ่านรายการ CareTalk x Clubhouse หัวข้อ “Thaksin Regime in The Multiverse of Poorness : ระบอบทักษิณในมัลติเวิร์สของความจน”ตอนหนึ่งว่า



“ผมไม่ได้เกลียดทหารนะ แต่ทหารโลกแคบ เอามาบริหารประเทศไม่ได้”



วันนี้โลกเปลี่ยนจากเดิมมาก การคิดอะไรเดิมๆ มีแต่เจ๊ง ผมไม่ได้เกลียดทหารนะ แต่ทหารอยู่ในโลกแคบ เอามาบริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเอาเข้ามาแบบเกษียณแล้ว ผมว่าเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่า