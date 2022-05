“ตัน อิชิตัน”เปิด 5 พื้นที่บน ถ.นิมมานฯ ช่วยผู้เช่าจากการปิดตัวห้างพรอมเมนาดา

นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้เปิดพื้นที่ 5 โครงการบนถนนนิมมานเหมินทร์ ได้แก่ โครงการวันนิมมาน , Think Park , ปันนา, โรงแรมยูนิมมาน และโรงแรมทราเวลลอดจ์นิมมาน คาดว่าจะสามารถแบ่งเบาผู้เช่าจากผลกระทบปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา โดยสามารถเลือกใช้พื้นที่ได้ 2 แบบ มีดังนี้1.ระยะสั้น วันที่ 13 -16 พฤษภาคม 2565 ฟรีทุกอย่าง ไม่มีเงื่อนไข จัดขึ้นภายในงาน ศอช.เชียงใหม่ เฉพาะกิจ (ศูนย์อำนวยการช้อปปิ้งฉุกเฉิน) โครงการวันนิมมาน2.ระยะยาว 1 ปี ฟรีค่าเช่าพื้นที่ และค่าส่วนกลางทั้งหมด (จ่ายเพียงค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าเท่านั้น) ที่พื้นที่ 5 โครงการวันนิมมาน, Think Park, ปันนา, โรงแรมยูนิมมาน และโรงแรมทราเวลลอดจ์นิมมานทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้ที่ https://forms.gle/YJKXbPbpEgtHZ21k6 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : one nimman