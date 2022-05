‘ปันปัน’ เต็มฟ้า กฤษณายุธ ลูกสาวของ ‘แหวน’ ฐิติมา สุตสุนทร ซึ่งได้สูญเสียคุณแม่ไปก่อนหน้านี้ โพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อ ‘บรรเจิด กฤษณายุธ’ ระบุว่า“Forever and always My daddy I hope I made you proud. There’ll always be a place in my heart for you.”