เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky May



- 2022 | ท้องฟ้าเดือนพฤษภาคม 2565



พฤษภาคมนี้มีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจอะไรนั้นไปดูกัน



1 พฤษภาคม 2565 ดาวศุกร์เคียงพฤหัสบดี



2 พฤษภาคม 2565 ดาวพุธเคียงดวงจันทร์

6 พฤษภาคม 2565 ฝนดาวตกอีตาอควอริดส์ (อัตราการตก 50 ดวงต่อชั่วโมง)

25 พฤษภาคม 2565 ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์

29 พฤษภาคม 2565 ดาวอังคารเคียงดาวพฤหัสบดี