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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 511,536,014 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 511,536,014 ราย เสียชีวิต 6,253,427 ราย รักษาหาย 464,778,834 ราย
 