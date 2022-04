"บิ๊กตู่"ชื่นชมร้านอาหารไทยสร้างชื่อ ติดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมร้านอาหารของประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ จากการติดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จากงานประกาศรางวัล Asia’s 50 Best Restaurants 2022 ครั้งล่าสุด โดยเว็บไซต์ theworlds50best.com



ผลการจัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย 50 แห่ง ที่จัดโดยเว็บไซต์ theworlds50best.com มีร้านอาหารในประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 50 ถึง 9 ร้าน ซึ่งใน 10 อันดับแรก เป็นร้านอาหารในประเทศไทยถึง 4 ร้าน โดยร้านศรณ์ (Sorn) สามารถก้าวขึ้นสู่ลำดับสูงสุดที่ร้านอาหารไทยได้รับ คือลำดับที่ 2



ในรายชื่อของ 50 Asia’s 50 Best Restaurants 2022 มีร้านอาหารไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ดังนี้ อันดับ 2 ร้านศรณ์ อันดับ 4 ร้านอาหารไทย Le Du หรือ ฤดู อันดับ 7 ร้านอาหารเยอรมัน Sühring อันดับ 10 ร้านอาหารไทยนุสรา นอกจากนี้ มีอีก 5 ร้านในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 50 ได้แก่ ร้านอาหารฝรั่งเศส Blue by Alain Ducasse (อันดับที่ 25) ร้าน Sushi Masato (อันดับที่ 29) ร้าน Samrub Samrub Thai หรือ สำรับสำหรับไทย (อันดับที่ 31) ร้าน Gaa (อันดับที่33) และ ร้านเจ๊ไฝ (อันดับที่46)



นายธนกร กล่าวว่า อาหารเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่ชัดเจนที่สุด เป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทย นำรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถส่งอิทธิพลถึงผู้คนและสังคมได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าเมื่อผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อกำหนดของ ศบค. จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย เป็นโอกาสกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเกิดกระแสเงินสะพัดในประเทศอย่างแน่นอน



นายธนกร ระบุว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมความตั้งใจ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนประสบการณ์ และความสามารถของทุกร้าน ทั้งนี้ วัตถุดิบในประเทศไทยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถประสบความสำเร็จติดอันดับ 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียได้ เชื่อมั่นว่า การได้รับการจัดลำดับครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติรู้จักร้านอาหารในประเทศไทยที่อร่อย และมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น จะสามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวของไทย ดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสวัฒนธรรม ที่หลากหลาย แต่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทย และต้องการมาชิมร้านอาหารที่ได้รับการจัดลำดับเหล่านี้