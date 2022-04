ประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ซาอุฯ ร่วมยกร่าง MOU จัดตั้งสภาร่วมมือ 2 ปท.

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยวันนี้ (1 เม.ย.) ว่า เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายไฟซาล อัล-อาโมดี อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นประธานร่วม



ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณายกร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย (Roadmap to Strengthen Bilateral Relations between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Saudi Arabia) เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือที่ทั้ง 2 ประเทศ ประสงค์จะผลักดันระหว่างกัน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลักใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 3. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทย-ซาอุดีอาระเบีย (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on the Establishment of Saudi -Thai Coordination Council) ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกประสานงานและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีตามแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีฯ (Roadmap) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม