กรุงไทยแจ้งคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคารผ่านเว็บไซต์ ชวนใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นฟรี

ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินต่างธนาคารผ่านเว็บไซต์ KTB netbank ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง รายการละ 5 บาท ทั้งนี้ ลูกค้า KTB netbank สามารถสมัครและใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาโมบายแบงกิ้งและแอปพลิเคชั่นทางการเงิน Krungthai NEXT ที่ทำให้ใช้ชีวิตเก่งขึ้นง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรภายในแอพเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด โดยสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าสามารถเปิดใช้งานด้วย Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน หมดกังวลเรื่องการลืม Username และ Password เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับรหัส OTP ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา ด้วยจุดแข็งการให้บริการทั้งโอน เติม จ่าย รวมถึงการขอสินเชื่อ แจ้งเตือนรายการและตั้งรายการล่วงหน้าได้สูงสุด 24 เดือน โดยปัจจุบันแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 13 ล้านราย