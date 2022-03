“หมอพรทิพย์”ชี้คดี“แตงโม”สะท้อนความไม่วางใจกระบวนการยุติธรรมไทย

พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทุกครั้งที่มีคดีที่ญาติที่ประชาชนติดใจก็จะนึกถึงชื่อหมอมานานกว่ายี่สิบปี ต้นเหตุส่วนใหญ่คือไม่ได้รับทราบความจริงที่พบในศพ เพราะถูกแจ้งว่าเป็นความลับในคดี ต้องไปถามตำรวจ สุดท้ายก็ไม่เคยทราบอะไร แต่หมอยึดหลักว่าเรามีหน้าที่หาความจริงแทนคนตาย จะตรวจอะไรอย่างไรก็จะแจ้งญาติให้ทราบ บางครั้งเป็นคนละเรื่องกับข้อมูลที่ตำรวจส่งมาก็จะบอกตำรวจ เพื่อให้นำไปขยายผล ทำเช่นนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานแม้วัฒนธรรมคนส่วนใหญ่จะใช้หลักว่าให้ไปถามตำรวจ จนเมื่อไม่นานนี้ได้ทราบแนวทางสากล มิเนโซต้าที่เขียนชัดเจนว่า หมอนิติเวชต้องคำนึงถึงสิทธิคนตาย ต้องมีความอิสระในการทำงาน ไม่ตกอยู่ใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือตำรวจ รวมทั้งได้รับทราบหลักสากลเรื่องสิทธิของเหยื่อที่มีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล(Right to know) และสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา(Right to be compensated)



รัฐธรรมนูญ 2540 เสนอแค่สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ญาติคนตายหรือคนในคดีมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล คดีนี้เป็นขยะใต้พรมชิ้นใหญ่อีกครั้งที่เก็บซุกไม่ง่าย อะไรที่เป็นสิ่งที่ควรให้ญาติทราบกลายเป็นความลับในสำนวน ความลับในสำนวนกระจายออกมาเต็มสื่อ ยิ่งผ่านไปสังคมยิ่งคลางแคลงใจ รวมตัวกันลุกขึ้นสู้กับรัฐที่ถูกแทรกได้ตลอดเวลา ถ้าศพนี้ถูกส่งผ่าพิสูจน์ตามระบบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ญาติจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากศพได้หมด มีข้อสงสัยก็ควรพูดคุยกับทีมแพทย์ได้ ขณะนี้เรื่องนี้กำลังขยายวงแห่งความไม่เชื่อถือ ไม่ไว้วางใจ และกำลังจะเกิดความหมดศรัทธา อย่าชะล่าใจ



หมายเหตุ ขอบคุณสื่อที่สรุปได้ตรงใจ เพราะพยายามที่จะไม่ลงในเนื้อคดี แต่ก็ถูกตัดตอนตลอดเวลา