อนุทิน" เปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 65 ที่สวนลุมพิธี 18-22 ก.พ.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (18 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยตามแนววิถีใหม่ (New normal) สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติให้กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานต่างๆ ใช้โอกาสที่รัฐบาลทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวร่วมกันพลิกโฉมประเทศ โดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับโลกวิถีใหม่ โดยเฉพาะหากต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด-19 ซึ่ง ททท.เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการเปิดตัวแนวคิดการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ และให้ปี 2565 เป็นจุดเริ่มต้นปีท่องเที่ยวไทย Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters เปิดมุมมองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ประทับใจ และแตกต่าง



ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยฯ ที่สวนลุมพินี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงาน ททท. ได้ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมานำเสนอการท่องเที่ยวของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ การจำลองแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มีการจัดโซนสตรีทฟู้ด กทม., เวทีกลางที่มีการแสดงให้ความบันเทิงของศิลปินดารา, โซนการท่องเที่ยวแบบ new normal และเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม"