มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแจก ATK ประชาชนทุกสิทธิรอบ 2

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation : HI/CI)



ทั้งนี้ การกระจายชุดตรวจ ATK self test ในรอบนี้ สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK self test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. แทนในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK self test อย่างทั่วถึง



นายแพทย์จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับชุดตรวจ ATK-self test ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK-self test ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ



ส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK-self test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช.กำหนด แล้วผลประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK-self test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK-self test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจโดยดำเนินการยืนยันการให้บริการใน Application ที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบI-banking / Mobile banking /Application ตามที่ สปสช.กำหนด



หลังจากที่บอร์ด สปสช.ได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธินี้แล้ว จากนี้สำนักงานฯ จะเร่งดำเนินการในการประสานหน่วยบริการและผู้จำหน่าย ATK-self เพื่อกระจายให้กับประชาชนโดยเร็ว