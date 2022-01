นายกฯ มั่นใจทุกระบบของไทยพร้อมรับ นทท.ต่างชาติแบบ Test and Go 1 ก.พ.นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มั่นใจทุกระบบของไทยที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาประเทศไทยในรูปแบบ Test and Go อีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุดต่อ หลังรัฐบาลตัดสินใจระงับไปเมื่อปลายปี 2564 เพราะเกิดการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน



ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า แพทย์และระบบสาธารณสุขไทยพร้อมรับมือ หากมีการเปิด Test and Go อีกครั้ง คาดว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งปี 2565 ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน และสร้างรายได้ 4.8 แสนล้านบาท